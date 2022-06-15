В Башкирии младенческая смертность снизилась на 21,3%

В Башкирии младенческая смертность снизилась на 21,3%
В Башкирии младенческая смертность снизилась на 21,3%
Вчера, 11:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Власти сравнили показатели первых пять месяцев 2022 года с аналогичным периодом 2021 года.

Стало известно, что в Башкирии показатель младенческой смертности снизился на 21,3%. Более того, по слова главы регионального Минздрава Айрата Рахматуллина, за первые пять месяцев 2022 года в 29 района Башкирии не было зафиксировано ни одного случая смерти новорожденного ребенка.

Отметим, младенческая смертность в 2022 году снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2021 года. Кроме того, по России республика по данному показателю находится в «зеленой» зоне.

К слову, за первые два месяца текущего года в Башкирии, согласно данным Росстата, 33 младенца не дожили до одного года. За аналогичный период 2021 года погибло 49 младенцев.

Ранее сообщалось, что Башкирия в 2021 году не достигла плана по снижению младенческой смертности. Так, в отчете властей сообщалось, что в целом показатель удалось снизить на 1,8% или до 5,6 случая на одну тысячу родившихся детей. Тем не менее подчеркивается, что планировалось достичь показателя в 5,0 случая на тысячу.

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