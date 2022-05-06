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Башкирия не достигла плана по снижению младенческой смертности в 2021 году

6 мая 11:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные о младенческой смертности на территории республики следуют из отчета правительства, опубликованного 6 мая на Портале правовой информации

План по снижению показателей младенческой смертности по итогам прошлого года в Башкирии не был выполнен. Данные об этом были обнародованы сегодня на Портале правовой информации.

Как гласят данные отчёта, в прошлом году младенческую смертность в республике удалось снизить на 1,8%, что означает снижение с 5,7 случая до 5,6 до случая на тысячу родившихся. Отмечается при этом, что плановый показатель в 5,0 случая на тысячу родившихся достигнут не был.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии родилась девочка весом 480 граммов. Как сообщили медики, это первый зарегистрированный случай, когда удалось сохранить жизнь ребёнка со столь малым весом.

Также в октябре прошлого года в нескольких городах республики существенно возрос коэффициент рождаемости. Наиболее существенный прирост фиксируется в городе Октябрьском.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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