Памятник Жанне Фриске в Москве создал посол Советской площади в Уфе Салават Щербаков

Бронзовый бюст певицы, которая скончалась от тяжелой болезни уже в ближайшем времени будет установлен в Москве, сообщил РБК 15 июня.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, в рамках проекта «Память народа: во имя мира» улицы Москвы в скором времени украсит бронзовый бюст известной российской певицы и актирисы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. Глиняный слепок созданный по портретам и фотографиям Фриске уже изготовлен. Автором бюста популярной певицы, которая продолжительное время сражалась с тяжелой болезнью — опухолью головного мозга, стал Салават Щербаков. Салават Александрович Щербаков — известный российский скульптор, народный художник России, академик РАХ и амбассадор реконструкции Советской площади в центре Уфы, именно Щербаков занимается скульптурой генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе, которая должна предстать в новом облике, к памятником и колоннадой уже к середине осени текущего года, а именно ко дню Республики, который отмечается 11 октября. Грядущее открытие памятника глава Башкирии, заложивший 9 мая в основание памятника капсулу с землей из Луганской области, где во время Великой Отечественной войны погиб генерал Шаймуратов, назвал одним из самых важных событий для себя лично.

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