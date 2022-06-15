Массовую драку полицейских в кафе в Уфе проверит следственный комитет

О том, что в результате ссоры переросшей в драку один из полицейских-участников конфликта получил телесные повреждения сообщила пресс-служба СК по Башкирии 15 июня.

Следственный комитет по Башкирии обнародовал пресс-релиз о драке четверых полицейских в Уфе, которая произошла 10 июня в одном из городских кафе. Так сейчас следователи устанавливают обстоятельства при которых полицейский получил телесные повреждения. Характер повреждений в пресс-службе СК по Башкирии не раскрывают, но уточняют, что это сделает предстоящая судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия 10 июня защитники правопорядка отдыхали в кафе, не находясь при исполнении. Сначала в кафе произошла ссора, которая уже переросла в драку, где один из стражей порядка и получил некие телесные повреждения. По этому факту следственный отдел СК по Советскому району Уфы проводит доследственную проверку. Правовая же оценка действиям сотрудников полиции будет дана после того как будут проведены все необходимые экспертизы и опросы очевидцев.

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