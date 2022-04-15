В Уфе талые воды подтопили дворы частных домов в микрорайоне Максимовка

Подтопление уже ликвидировано в одном из домов, в другом работы еще ведутся, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы 15 апреля.

Подтопления придомовых территорий частных домов в микрорайоне Максимовка в Уфе произошли на территории двух придомовых участков частных домов. Из-за того, что весенние ручьи стеклись во двор жилого дома по улице Мечникова, да так мощно, что специалисты Управления гражданской защиты с 13 апреля откачивали воду и по итогу откачали 800 кубометров талых вод. Подтопление в данном доме уже ликвидировано. Фото: УГЗ Уфы В другом доме по улице Днестровской работы еще продолжаются, утром 15 апреля на участке было установлено оборудование для того, чтобы избавить двор от талых вод. В УГЗ уточняют, что вода не зашла в дом. В УГЗ также назвали и причины по которым чаще всего топит придомовые территории. Среди причин то. что владельцы домов своевременно не разобрались со скопившимся на участке снегом, то есть не вывезли его с участков., а также активное таяние снега в полях.

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