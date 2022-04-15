В Уфе талые воды подтопили дворы частных домов в микрорайоне Максимовка

В Уфе талые воды подтопили дворы частных домов в микрорайоне Максимовка
В Уфе талые воды подтопили дворы частных домов в микрорайоне Максимовка
Вчера, 10:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба УГЗ Уфы
Подтопление уже ликвидировано в одном из домов, в другом работы еще ведутся, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы 15 апреля.

Подтопления придомовых территорий частных домов в микрорайоне Максимовка в Уфе произошли на территории двух придомовых участков частных домов. Из-за того, что весенние ручьи стеклись во двор жилого дома по улице Мечникова, да так мощно, что специалисты Управления гражданской защиты с 13 апреля откачивали воду и по итогу откачали 800 кубометров талых вод. Подтопление в данном доме уже ликвидировано.

Фото:УГЗ Уфы

В другом доме по улице Днестровской работы еще продолжаются, утром 15 апреля на участке было установлено оборудование для того, чтобы избавить двор от талых вод. В УГЗ уточняют, что вода не зашла в дом.

В УГЗ также назвали и причины по которым чаще всего топит придомовые территории. Среди причин то. что владельцы домов своевременно не разобрались со скопившимся на участке снегом, то есть не вывезли его с участков., а также активное таяние снега в полях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы