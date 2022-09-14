Лучший «Земский учитель» пожаловалась на отсутствие интернета в деревне в Башкирии

Лучший «Земский учитель» пожаловалась на отсутствие интернета в деревне в Башкирии
Лучший «Земский учитель» пожаловалась на отсутствие интернета в деревне в Башкирии
Сегодня, 12:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Учитель математики Лиана Бадретдинова пожаловалась на отсутствие диалога с Минцифразвития на странице у Радия Хабирова 13 сентября.

Об удивительной истории, которая происходит селе Рухтино Дуванского района Башкирии, рассказала учитель математики Лиана Бадретдинова. женщина не просто учитель, а победитель конкурса «Земский учитель», и учить детишек математике приехала из соседней Челябинской области.

Удивительная же история заключается в том, что педагогу в съемное жилье в деревне, где она будет работать, не проводят интернет.

Если опять перейдем на дистант, то что мне придётся делать, как детей учить? В наше время, как говорят, в век информационных технологий, учитель без интернета, как без рук. Журналы, отчёты, разработки, тесты и так далее всё электронное. Я не думала, что столкнусь с такой проблемой.Лиана Бадретдинова

Женщина оставила в комментариях свой домашний адрес и попросила о помощи, не забыв уточнить, что уже получала ответ от Минцифразвития Башкирии здесь же, в комментария. Однако, судя по всему, читали его представители не очень внимательно, так как на сообщение где уже был указан адрес женщину просили еще раз указать его.

Фото:vk.com Лиана Бадретдинова

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