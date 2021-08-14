Эксперты: КПРФ может потенциально набрать 11%

Социологический опрос показал, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, партия КПРФ смогла бы набрать лишь 11% голосов. Исследование было проведено по заказу Фонда “Общественное мнение”.

Как сообщает lenta.ru, первое место с результатом 29% заняла бы партия “Единая Россия”, второе и третье места - КПРФ и ЛДПР, за них в рамках опроса проголосовало 11% и 9% соответственно. На четвертом оказалась бы “Справедливая Россия — За правду” с результатом 6%. В опросе приняли участие 3 000 респондентов из 207 населенных пунктов 73 субъектов России. Опрашивали россиян в период с 6 по 8 августа. 14% респондентов отметили, что не планируют участвовать в выборах. 21% опрошенных затруднились ответить. Тем не менее 8% избирателей указали, что могли бы проголосовать за одну из малых партий. 2% выбрали бы партию “Новые люди”. Партию пенсионеров, “Яблоко”, “Зеленую альтернативу”, "Коммунистов России” и “Родину” поддержали бы по 1% избирателей, другие партии набрали менее 1% голосов. Как полагают эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), результаты исследования демонстрируют смещение показателей фокуса населения с традиционных партий в сторону партий, не представленных в Госдуме. Заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Роман Парма подчеркнул, что электорат парламентских партий стабилен, показатели не претерпевают изменений.

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