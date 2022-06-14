Минеева рассматривает вовлечение бизнеса в процесс технологического развития России

На повестку дня вынесены следующие актуальные вопросы: вовлечение предпринимателей в процессы технологического развития и импортозамещения, стимулирование трансфера технологий, а также инвестиции в такие направления, как бизнес в стратегии индустриального и технологического лидерства Российской Федерации. Об этом пишет vostokmedia.com.
В заседании будут участвовать члены инвестиционного совета и бизнесмены, традиционно выступающие спикерами ПМЭФ, а также представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Москвы.
На расширенном заседании выступят руководитель департамента экономической политики и развития г. Москвы Кирилл Пуртов, замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов, а также депутаты Госдумы Александр Демин и Евгений Попов.
По словам Минеевой, в преддверии масштабного международного экономического форума органы власти совместно с представителями бизнеса и инвестиционного сообщества составят дорожную карту по контрмерам стратегии санкций, основанной на инициативах российских предпринимателей. Стороны планируют продумать конкретные шаги, направленные на то, чтобы бизнес начал активно участвовать во всех процессах, связанных с технологическим развитием Российской Федерации, сообщила Минеева.
Напомним, в период с 15 по 18 июня текущего года состоится юбилейный — 25-й по счету — ПМЭФ. Официальные представители Фонда Росконгресс проинформировали о том, что в мероприятии будут участвовать более 90 государств, включая Индию.
Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент примет участие в форуме очно. Глава российского государства коснется таких тем, как влияние санкционных мер в отношении России на стоимость энергетических ресурсов и начало глобального продовольственного кризиса, уточнил официальный представитель Кремля.
Организаторы сообщили, что деловая программа масштабного мероприятия предусматривает также обсуждение следующих тем: разработка и выпуск инновационных изделий и материалов, инвестиции в реализацию международных биомедицинских проектов, внедрение в производство передовых технологий и развитие социального кластера Петербурга.