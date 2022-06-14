Минеева рассматривает вовлечение бизнеса в процесс технологического развития России

На повестку дня вынесены следующие актуальные вопросы: вовлечение предпринимателей в процессы технологического развития и импортозамещения, стимулирование трансфера технологий, а также инвестиции в такие направления, как бизнес в стратегии индустриального и технологического лидерства Российской Федерации. Об этом пишет vostokmedia.com.