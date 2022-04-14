Жившей на кухне у соседа многодетной маме из Башкирии власти нашли не жилье, а работу

Власти Башкирии помогли многодетной матери соцконтрактом и работой, однако сейчас женщина, у которой есть свой дом, требующий ремонта на 150 тысяч рублей, живет с родителями, уточнили в минтруда Башкирии 14 апреля.

Коллеги рассказали историю многодетной мамы из Уфы Файрузы Хайбуллиной, которая после исчезновения отца её третьего ребенка на заработках оказалась в тяжелом положении. Старшую дочь Файрузы пришлось временно отправить к родителям. Еще с двумя детьми и зарплатой в 15 тысяч рублей женщина оказалась на кухне у соседа в Кушнаренково, который согласился ее приютить. Оказалось, что у Файрузы есть и свой дом, правда жить там нельзя - в сенях не постелены доски, нужны двери и окна - ремонт оценивается в 150 тысяч рублей. После публикации на семью обратила внимание служба семьи, подчиняющаяся министерству труда и соцзащиты Башкирии. Так, "Башинформ" публикует слова Ольги Шаховой о том, что Хайбуллина раньше обращалась в центр семьи в Уфе, но после переезда женщины ее связь с центром прервалась, однако после публикации центр семьи вновь взялся помогать Файрузе Хабибуллиной. В частности, матери троих детей вместо предоставления жилья или помощи с ремонтом помогли заключить соцконтракт на получение 12 тысяч рублей в месяц до сентября и устройством на работу помощником повара. По данным Центра, «решается вопрос» о достройке того самого дома, который на сегодня непригоден для проживания. Любопытно, но съемные комнаты стоимостью 4-5 тысяч рублей оказались дороговаты для Файрузы с ее зарплатой, и от такого предложения она отказалась. Сосед, который давал женщине кров ранее, по семейным обстоятельствам попросил Файрузу найти себе другое жилье. В минтруда Башкирии Mkset сообщили, что сейчас Файруза и все трое детей будут проживать у ее родителей.

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