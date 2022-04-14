В Башкирии возбудили первое уголовное, а не административное дело из-за фейка о ВС РФ

В Башкирии возбудили первое уголовное, а не административное дело из-за фейка о ВС РФ
В Башкирии возбудили первое уголовное, а не административное дело из-за фейка о ВС РФ
Вчера, 18:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Фигурант уголовного дела распространил заведомо ложную информацию на своей страничке ВКонтакте, о первом уголовном преследовании рассказа глава СК Башкирии Денис Чернятьев на пресс-конференции 14 апреля.

В ходе пресс-конференции руководителя следственного комитета России по Башкирии Дениса Чернятьева выяснилось, что в Башкирии по статьям о дискредитации вооруженных сил возбуждают не только административные дела. Денис Чернятьев рассказал о том, что на сегодняшний день в Башкирии в ведомстве было решено возбудить лишь одно уголовное дело по статье Уголовного Кодекса под номером 207.3, формулировка которой звучит так — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий».

Уголовное преследование начато в отношении жителя Башкирии который опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте сделал репост сообщения, которое оказалось фейком. Сопроводил же этот самый репост гражданин некими «соответствующими» комментариями. Больше о единственном уголовном деле по статье за фейки Чернятьев ничего не рассказал, однако уточнил, что системных нарушений в этой сфере в ведомстве не наблюдают, хотя следит за контентом в соцсетях и следком и ФСБ.

Напомним, в Башкирии с начала спецоперации было возбуждено немало административных дел по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил Российской федерации, по большей части протоколы составлялись на граждан, которые выходили на одиночные пикеты с плакатами. Также не так давно по этой же статье был задержан молодой человек. который расклеивал листовки. Штраф за дискредитацию ВС РФ в среднем составляет 30 000 рублей. Во всяком случае чаще всего в Башкирии получали именно такое наказание.

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