Глава СК Башкирии объяснил нападение мужчины на ребенка в Сибае плохим воспитанием

Глава СК Башкирии объяснил нападение мужчины на ребенка в Сибае плохим воспитанием
Глава СК Башкирии объяснил нападение мужчины на ребенка в Сибае плохим воспитанием
Вчера, 16:15ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О причинах и обстоятельствах произошедшего в Сибае инцидента Денис Чернятьев рассказал в ходе встречи с журналистами 14 апреля

Руководитель Следственного комитета республики высказался о недавнем инциденте в городе Сибай. О ситуации глава ведомства высказался в ходе сегодняшней встречи с журналистами.

По словам Чернятьева, причина произошедшего заключается в самой личности напавшего, а также "в недостатке у него воспитания".

Также глава ведомства подчеркнул, что наряду с этим были и другие обстоятельства — тот факт, что нападавший был в состоянии опьянения, а также «обзывательства» со стороны детей.

Напомним, задержанный ранее 31-летний местный житель Уфы дал интервью прямо в зале суда. В ходе беседы с журналистами мужчина отметил, что на совершение преступление его «спровоцировали». При этом он подчеркнул, что оскорбления от местных детей ему приходится слышать постоянно.

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