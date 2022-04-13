«Я был пьян, мне очень стыдно»: напавший на ребенка мужчина был в состоянии опьянения

Задержанный ранее за избиение ребенка 31-летний житель Сибая на момент совершения преступления был пьян. Об этом сам обвиняемый рассказал журналистам.
Сегодня по решению Сибайского суда мужчина был заключен под стражу на два месяца. Мужчина настаивал на домашнем аресте, однако следователи выступили с ходатайством, запросив для него полноценное заключение. Причиной тому следователи называют то, что мужчина совершил преступление средней тяжести в отношении несовершеннолетнего, а также асоциальный образ жизни мужчины.
— Я был пьян, мне очень стыдно, — рассказал мужчина журналистам в зале суда.
Мужчина также отмечает, что на преступные действия его спровоцировали. По словам мужчины, дети при виде его начали выкрикивать в его адрес нецензурные выражения, что в сложившейся ситуации и стало для него триггером.
Отмечается, что мужчина состоит на учёте у нарколога. Сейчас ему может грозить до пяти лет лишения свободы в случае, если его вина будет доказана.
Напомним, инцидент произошел несколькими днями ранее в городе Сибай. Тогда сообщалось, что мужчина на детской площадке повалили ребенка на землю и начал избивать.