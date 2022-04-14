Дали жару: как БашРТС и УИС испытывают теплосети в аномально теплую погоду в апреле

Организации не скрывают, что с 11 по 22 апреля проходят обязательные испытания тепловых сетей на максимальную температуру, но как это отразится в платежках?

Пока с сводках о погоде фигурируют словосочетания «аномально теплая для апреля температура воздуха», которая подбирается к 20 градусам, ресурсоснабжающие организации решили «дать жару». На сайте ресурсника БашРТС заявлено, что испытания продлятся с 11 по 14 апреля, то есть они фактически должны завершиться сегодня. МУП УИС начнет испытания с 15 апреля, о чем также сообщается на их сайте. Тем временем уфимцы и жители других городов Башкирии жалуются на батареи, от которых пышет жаром. По словам горожан, окна в их квартирах не закрываются, и казалось бы, что жар костей не ломит, но кто же «оплатит банкет»? Ведь у большей части населения сумма в платежке напрямую зависит от потребленного тепла, а в «аномально теплом апреле» включать батареи на их максимум наверняка чревато кругленькими цифрами в строчке «отопление» в квитанциях. Жители, изнывающие от жары, пишут о своих чаяниях и в комментариях на странице у главы республики Радия Хабирова. Скажите пожалуйста, когда убавят отопление? Дома почти 30°С при открытых окнах, батареи горячие, на улице +22°С.Анастасия Панина Свой вопрос уфимка подкрепляет фотографией термометра и уточняет, что замеры производились при открытых окнах. На термометре при этом фиксируются 29,5 градуса тепла. Дмитрий Лин также интересуется на странице у Радия Хабирова, — Отопление в жилых домах надо уже отключить, как вы считаете??? Но у ресурсников на сайте нашелся ответ и на этот животрепещущий вопрос, а точнее обещание того, что испытания не станут причиной повышения платы за тепло. В БашРТС уверяют, что если в доме нет общедомового прибора учета (ОДПУ), то начисления их ждут по тарифам Госкомитета, а если ОДПУ в доме есть, то показания пересчитают на среднее значение потребления за три дня предшествующие старту испытаний. В МУП УИС и вовсе заявили, что тепло, поставленное в дома во время проведения испытаний, не выставляется жителям, а «все работы проводятся за счет предприятия». Каким образом предприятие считает разницу, в сообщении УИС не указывается. Свое мнение о пышущих жаром батареях при 20 градусах за окном высказал активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин в эфире программы «Аспекты Республики». По его мнению, если судить по предыдущему отопительному сезону, вполне можно констатировать факт того, что проблема с начислением платы за отопление в Башкирии не решена, а является лишь частью целого комплекса проблем, в который входят не только высокий тариф за отопление, но и и нежелание надзорных органов разбираться в проблеме.

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