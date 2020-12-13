В Башкирии первокурсникам предоставят каникулы раньше срока

В Башкирии первокурсникам предоставят каникулы раньше срока

Вчера, 12:21ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Учащихся первых курсов среднеспециальных учебных заведений Башкирии решено отправить на зимние каникулы досрочно.

Решение отправить первокурсников ссузов на каникулы пораньше, которое на днях было обнародовано со ссылкой на министерство образования Башкирии, окончательно запутало родителей. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии на эту тему, которые жители республики оставляют в социальных сетях.

По уточненным данным, причиной такого решения в минобре Башкирии назвали угрозу распространения коронавируса. При этом неделю назад в школах возобновили занятия в очной форме, что никак не согласуется с заботой о первокурсниках ссузов, которые ненамного старше школьников.

Так или иначе, но минобр Башкирии рекомендовал руководству среднеспециальных учебных заведений внести изменения в учебный план.

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