В Башкирии первокурсникам предоставят каникулы раньше срока

Решение отправить первокурсников ссузов на каникулы пораньше, которое на днях было обнародовано со ссылкой на министерство образования Башкирии, окончательно запутало родителей. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии на эту тему, которые жители республики оставляют в социальных сетях.