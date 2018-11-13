В Башкирии вице-мэр Стерлитамака стал главой «Регионального оператора капремонта»
Сегодня, 14:16ОбществоРустэм БашкирцевФото: Дмитрий Колпаков/ БашМедиа.
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Борис Герасимов подал в отставку.
Вице-мэр Стерлитамака Ринат Даминов возглавил некоммерческую организацию фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах», сообщает «БашМедиа».
Его уже сегодня представили коллективу.
С октября 2014 года фонд возглавлял Борис Герасимов, который впоследствии подал в отставку.
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