«Региональный оператор» объяснил, почему уфимский дом остался без утеплителя

- Еще один из местных жителей, не Марат Асадуллин, который обратился к вам, лоббировал технологию, приводящую к удорожанию на миллион, но дело в том, что он сам является поставщиком материалов и, видимо, обиделся, когда дом от его услуг отказался. Из-за этих выяснений сроки сдвинулись. И повторюсь: если бы не было этих разборок, писем, попыток сменить подрядчика, который, кстати, взял себе компанию-помощника, чтобы быстрее выполнить работы. Ремонт был бы завершен.