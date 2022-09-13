Как сообщалось ранее, школу № 4 Янаула закрыли на ремонт, а учеников перевели в другое учебное учреждение. Родители школьников обвинили «хозяев» в негостеприимстве. Так, они сообщили, что парты и стулья поставили даже в коридоре, чтобы организовать уроки по подгруппам. В муниципалитете на запрос Mkset заявили, что коридорного образования все-таки не будет.
«В коридоре четвертого этажа установлены столы и стулья для организации отдыха детей во время перемены, где дети могут отдохнуть, поиграть в настольные игры, пообщаться», — прокомментировал глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов.
Родители также жаловались, что детям из четвертой школы также запретили спускаться на первый этаж, где расположен питьевой фонтанчик. Глава райадминистрации сообщил, что такого запрета не было, а кроме того, фонтанчик есть и на четвертом этаже, где учатся «гости».
По словам родителей, ремонт в их школе «толком не контролируется, и будет ли он сделан вовремя, а так же качественно, вообще не понятно». В администрации на это ответили, что работы запланированы в 2022 и 2023 годах. Школа ремонтируется по федеральной программе, подрядчиками выступают ЗАО «Нефтекамскстройсервис» и ООО «Металпромгражданстрой».Первое занимается заменой систем водоснабжения, водоотведения и вентиляции и должно завершить работы до 15 сентября текущего года. Второе выполнит остальные объемы — до 30 июня 2023 года.
«Еженедельно на территории школы при первом заместителе главы администрации Янаульского района проходят совещания по вопросу проведения капитального ремонта школы. Все работы по проведению капитального ремонта осуществляются согласно графику», — сообщил Ильшат Вазигатов.