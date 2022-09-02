В Башкирии детям из закрытой на ремонт школы предложили учиться в коридоре

Как сообщалось ранее, в Башкирии как минимум шесть школ не успели закончить ремонт к 1 сентября. В настоящее время республиканская прокуратура проводит надзорное сопровождение освоения бюджетных денег. Всего на ремонт школ в текущем году было выделено более 3 млрд рублей из бюджетов двух уровней. На эти средства власти должны были привести в порядок 80 общеобразовательных учреждений. Прокуроры уже внесли 42 представления в связи с плохой организацией ремонта, претензии вызвало и качество проведенных работ. В результате 26 должностных лиц получили дисциплинарные наказания. 15 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.