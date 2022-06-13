В июне жители Башкирии смогут увидеть парад планет

Явление можно будет наблюдать на небе с 19 июня и некоторые из планет можно будет заметить невооруженным глазом.

Уникальное астрономическое явление можно будет увидеть невооруженным взглядом. С 19 июня на небе сначала появится Сатурн, затем Нептун (его будет значительно сложнее разглядеть), Юпитер, Марс и Уран. Уран и Нептун просто так заметить на звездном небе не получится, только при помощи телескопа. На восходе солнца можно будет увидеть Венеру, а затем Меркурия. Ранее мы писали о том, что жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток на ночном небе - такое астрономическое явление прошло в мае. Тогда падающие звезды можно было увидеть без специального оборудования.

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