Астроном рассказала, когда и где жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток в мае

О том, как и когда жителям Башкирии лучше всего наблюдать за метеорным потоком Эта-Аквариды Mkset рассказала астроном Уфимского городского планетария Тамара Денисова

Каждый год в период с 19 апреля по 29 мая на звездном небе активно проявляется метеорный поток Эта-Аквариды — до 70 метеоров в час. В этом году днём, когда поток достигнет своей максимальной активности станет 6 мая. Своим названием поток «Эта-Аквариды» обязан созвездию Водолея, где располагается его радиант — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. В созвездии Водолея, чьё название на латыни звучит, как «Aquarius», радиант потока располагается близ звезды ƞ (эта). Прародительницей же потока называют комету Галлея, которая пролетает мимо солнца каждые 75-76 лет. По оценкам экспертов, в этот раз на звездном небе можно будет увидеть до 40 метеоров в час. О том, как возникают метеорные потоки, и как лучше всего наблюдать за движением звезд корреспонденту Mkset рассказала астроном Уфимского городского планетария Тамара Денисова. — Говоря о метеорных потоках, начать, конечно, следует с их происхождения. Потоки метеоров, как правило, порождаются кометами, которые приближаясь к Солнцу, теряют часть своего вещества. Оно с течением времени размазывается по орбите кометы и, образно говоря, получается такая «река» из мелких частиц вдоль кометной орбиты, которая «течет» вокруг Солнца. Когда же Земля пересекает эту «реку» частиц, они высыпаются в земную атмосферу, и сгорают, не долетая до Земли — мы наблюдаем метеоры или «падающие звезды». Интенсивность потока зависит от плотности частиц, рассеянных по кометной орбите, а время действия потока от времени, за которое Земля пересекает эту «реку» частиц, — рассказывает астроном. На вопрос о том, не нужна ли будет жителям республики специальная техника, чтобы рассмотреть падающие звезды, Тамара Денисова отвечает убедительным «нет». По словам астронома, специального оборудования не требуется, наиболее яркие метеоры хорошо видны невооруженным глазом: наблюдатели видят, как по небу чиркает «падающая звезда». Также эксперт отмечает, что наблюдение за метеорами полностью безопасно — в отличии от наблюдения за солнем и солнечными затмениями, для которых необходимо особая защита. Однако, по словам Денисовой, наблюдать метеорные потки лучше всё же за городом — в большом городе уличное освещение так засвечивает небо, что практически метеоров не видно. Эта-Аквариды — в максимуме действия (когда Земля пересекает наиболее плотную часть потока и в атмосферу выпадает большее количество метеоров) дают иногда до 70 метеоров в час. В этом году максимум активности потока ожидается в ночь с 5 на 6 мая и по оценкам, перед рассветом 6 мая, при условии совершенно темного без засветок неба, поток может дать до 40 метеоров в час, — рассказывает астроном. Но, по словам Тамары Денисовой, в наших широтах есть одна трудность в наблюдении Эта-Акварид: радиант потока, который находится в созвездии Водолея, восходит только под утро в 3 часа, и будет до рассвета находиться низко над горизонтом на высоте 10-14 градусов, поэтому в лучшем случае у нас прогнозируется 10 метеоров в час в максимуме действия потока.

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