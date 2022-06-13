В Башкирии ожидается потепление

В Башкирии ожидается потепление
В Башкирии ожидается потепление
Вчера, 11:07ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Синоптики сообщили о потеплении в республике — уже с начала рабочей недели в Башкирии закончатся дожди и придет «нормальное» лето.

В Башкирии обещают наступление долгожданного лета — потепление ожидается уже сегодня, 13 июня. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В республике ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +16, +21 градус. На этом дожди закончатся — в последующие дни ожидается погода с переменной облачностью и с температурой воздуха днем +21, +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8, +13.

Ранее главный синоптик Башкирии сообщила о том, что теплое лето придет в Башкирию после 14 июня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы