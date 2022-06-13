В Башкирии ожидается потепление

Синоптики сообщили о потеплении в республике — уже с начала рабочей недели в Башкирии закончатся дожди и придет «нормальное» лето.

В Башкирии обещают наступление долгожданного лета — потепление ожидается уже сегодня, 13 июня. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. В республике ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +16, +21 градус. На этом дожди закончатся — в последующие дни ожидается погода с переменной облачностью и с температурой воздуха днем +21, +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8, +13. Ранее главный синоптик Башкирии сообщила о том, что теплое лето придет в Башкирию после 14 июня.

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