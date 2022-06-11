Главный синоптик заявила, шанс на «нормальное лето» придет в Башкирию после 14 июня

Главный синоптик заявила, шанс на «нормальное лето» придет в Башкирию после 14 июня
Главный синоптик заявила, шанс на «нормальное лето» придет в Башкирию после 14 июня
Вчера, 10:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
На выходных ждать теплой и сухой погоды не стоит, уверила Вилора Горохольская в эфире «Россия 24 Башкортостан».

Наступили продолжительные выходные дни, однако по прогнозу синоптиков ни сухой погоды, ни особенного тепла жителям Башкирии во избежание разочарования ждать не стоит. Причем самым холодным из трех выходных станет праздничный день 12 июня, на который приходится сразу три праздника, день России, день города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Выше 19 градусов в день народных гуляний столбик термометра вряд ли поднимется, а ночью температура может опуститься до 8 градусов.

Долгожданное же для многих тепло придет в регион уже по завершению праздников, 14 июня в республике начнется ощутимое потепление, которое главный синоптик Башкирии Вилора Горохольская назвала шансом на наступление «нормального лета». Вместе с началом рабочей недели стартует и потепление до 25 градусов.

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