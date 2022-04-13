В Уфе не смогли выбрать идею арт-объекта на Центральном рынке за 300 тысяч рублей

Конкурс должен был завершить прием заявок еще 11 апреля, но в мэрии решили увеличить число участников конкурса и продлить прием заявок до 25 апреля.

После того как на транспортном кольце на остановке общественного транспорта в Уфе была демонтирована конструкция из рекламных щитов место стало вакантным и мэрия объявила конкурс на лучшую идею арт-объекта, который разместится на месте бывшей рекламной громадины. Изначально подачу заявок на конкурс с призовым фондом в 300 тысяч рублей планировалось завершить 11 апреля, но в мэрии решили продлить прием заявок до 25 апреля, что позволит большему количеству желающих принять участие в конкурсе, а заявленным проектам даст фору на доработку их проектов.

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