В Уфе не смогли выбрать идею арт-объекта на Центральном рынке за 300 тысяч рублей

В Уфе не смогли выбрать идею арт-объекта на Центральном рынке за 300 тысяч рублей
В Уфе не смогли выбрать идею арт-объекта на Центральном рынке за 300 тысяч рублей
Вчера, 12:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: utv.ru
Конкурс должен был завершить прием заявок еще 11 апреля, но в мэрии решили увеличить число участников конкурса и продлить прием заявок до 25 апреля.

После того как на транспортном кольце на остановке общественного транспорта в Уфе была демонтирована конструкция из рекламных щитов место стало вакантным и мэрия объявила конкурс на лучшую идею арт-объекта, который разместится на месте бывшей рекламной громадины.

Изначально подачу заявок на конкурс с призовым фондом в 300 тысяч рублей планировалось завершить 11 апреля, но в мэрии решили продлить прием заявок до 25 апреля, что позволит большему количеству желающих принять участие в конкурсе, а заявленным проектам даст фору на доработку их проектов.

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