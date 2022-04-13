Ставки по кредитам наличными в банке «Открытие» снижены до 11,9%

Банк «Открытие» анонсировал значительные улучшения условий по кредитам наличными на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов. Оформить кредит на любые цели теперь можно по ставке от 11,9 процента годовых с учетом страхования.

Максимальная сумма — пять миллионов рублей, период кредитования — до пяти лет, пишет сайт newsnn.ru. Заемщику, оформляющему кредит в банке «Открытие», предоставляется бесплатная дебетовая карта с кешбэком до двух процентов на все покупки. Здесь предусмотрены повышенная ставка на остаток на счете, возможность совершать переводы на карты других банков без комиссий и ряд других преимуществ. Из комментариев лидера трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие» Михаила Чамрова следует, что предоставление клиентам самых выгодных условий по кредитным продуктам при любых обстоятельствах — один из приоритетов банковской структуры. «Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков, — заявил Чамров. — Новая минимальная ставка, от 11,9 процента годовых, уже фактически приближает стоимость кредита к той, что была в феврале 2022 года». Следует отметить, что кредит наличными в «Открытии» неоднократно признавали одним из лучших на отечественном финансовом рынке по совокупности неценовых и ценовых условий в рейтингах маркетплейса Выберу.ру. Обратиться с заявкой на получение кредита в банке «Открытие» можно в любом из офисов и в онлайн-формате. Решение принимают в течение трех минут. Ознакомиться с деталями и всеми условиями получения займа можно на официальном сайте банка.

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