Количество преступлений против детей в Башкирии за 10 лет выросло на 622 случая

По сравнению с показателями 2020 года в регионе в 2021 году было хоть несущественно, но ниже, следует из доклада детского омбудсмена Башкирии Ольги Панчихиной, озвученного на ВКС профильного комитета в Курултае 13 апреля.

На заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов в Курултае Башкирии уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина представила комитету статистику по количеству преступлений против детства за минувшие 10 лет. Пик за 10 лет пришелся на 2015 год, по его итогам преступлений против несовершеннолетних насчитали 2921. В Башкирии в 2021 году на 2% снизилось количество преступлений против детей. По сравнению с показателем 2020 года в 2021 году преступлений против детей стало меньше менее чем на сотню. Если в 2020 году было зафиксировано 2868 таких правонарушений, тогда как в 2021 году их количество снизилось до 2787 криминальных посягательств. На 81 факт меньше чем в 2020 году. 10 лет назад в 2011 году этот показатель составлял 2165. Преобладают по словам Панчихиной деяния против семьи, против половой неприкосновенности, против собственности, против жизни и здоровья. Наибольшее число посягательств совершено на детей в возрасте от 15 лет.

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