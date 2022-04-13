Депутат Курултая Башкирии призвал экономить бумагу и изучать электронные документы

Салават Хусаинов не стал вдаваться в причины такого предложения озвученного им на заседании комитета Курултая по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества и и СМИ 13 апреля.

Завершая открытую для журналистов часть заседания профильного комитета Госсобрания Башкирии по местному самоуправлению, глава указанного комитета депутат Курултая Салават Хусаинов призвал коллег привыкать к электронному документообороту, а также изучать нужные документы именно в электронном формате. Вероятно, что причиной такого предложения стал рост цен на офисную бумагу, которую с недавних пор начали продавать пачками по 100 листов вместо привычных 500. На фоне резкого подорожания бумаги ФНС дала разрешение с позволения покупателя не распечатывать бумажный чек за покупку, а высылать на электронную почту или на сотовый телефон. Также бумагу решили поберечь и в «Башавтотрансе», где в связи с подорожанием бумаги был уменьшен размер билета.

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