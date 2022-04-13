Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО

Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО
Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО
Вчера, 10:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Печальные цифры прозвучали в докладе омбудсмена по правам ребенка Башкирии Ольга Панчихина на профильном комитете в Курултае 13 апреля.

Башкирия стала безусловным анти лидером по количеству детских суицидов среди регионов Приволжского Федерального округа. Количество оконченных суицидов несовершеннолетних в 2021 году составило 27, показатель соотношения количества суицидов на 10 тысяч детского населения равен 0,29.

Стоит отметить, что несмотря на это печальное лидерство количество оконченных самоубийств среди суицидов снизился по сравнению с показателями 2019 года, но существенно возрос по сравнению с 2020 годом. В 2019 году он составил 30 случаев, а в 2020 году — 22.

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