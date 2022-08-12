РЭО: На Урале построят 9 объектов обращения с ТКО на основе концессий

По словам представителей Российского экологического оператора (РЭО), в четырех регионах Уральского федерального округа (УФО) подписано уже девять концессионных договоров о возведении аналогичного числа комплексных объектов. Об этом пишет newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что девять концессионных соглашений на постройку объектов мощностью примерно 2,1 миллиона тонн с общим объемом финансирования более 30 миллиардов рублей в настоящее время подписаны в четырех из шести регионах Уральского федерального округа. Речь идет о более 60% от всей инфраструктуры, которую нужно создать в округе до конца текущего десятилетия. Всего на Урале появятся мощности для обработки более трех миллионов тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов более 15% в год) и для утилизации порядка 1,2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Общий объем финансирования, которое необходимо для возведения перспективных объектов в округе, может достичь 50 миллиардов рублей.
Тюменская область лидирует в федеральном округе по созданию инфраструктуры в области обращения с мусором. В 2018 и 2019 годах там возвели три новых предприятия стоимостью свыше 3,5 миллиарда рублей и мощностью 415 000 тонн, заявил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Он добавил, что новые объекты почти полностью обеспечивают обработку всего объема ТКО. Как видно, показатель 2024 года по обработке мусора уже перевыполнили. Под Тюменью для достижения всех задач национального проекта нужно создать еще мощности по утилизации твердых коммунальных отходов.
Свердловская область нуждается в создании 12 объектов общей мощностью 1,5 − 1,7 миллиона тонн. Планируемый объем инвестиций по предварительной оценке составит около 22 миллиардов рублей. По двум основным объектам (Екатеринбург — на 700 000 тонн и Нижний Тагил — на 185 000 тонн) концессионные соглашения подписаны. Общий объем инвестиций превысит 15 миллиардов рублей.
Со всеми российскими регионами, находящимися в составе Уральского федерального округа, РЭО подписал дорожные карты на строительство перспективных объектов в области обращения с мусором. Объем инвестиций от оператора в создание новых мощностей составит до 95% от размера необходимого финансирования. Речь идет о предоставлении льготных кредитов концессионерам на период до 12 лет.