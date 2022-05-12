Власти Башкирии в третий раз ищут подрядчика для строительства одной и той же школы

Школа на 550 мест с интернатом на 140 мест должна появиться в самом отдаленном районе Башкирии, следует из данных портала госзакупок размещенной 11 мая.

Школа-долгострой в селе Акъяр Хайбуллинского района, которая должна была открыть свои двери в сентябре 2021 года, вновь ищет подрядчика. Сельская школа всего на 550 мест для учащихся и на 140 мест с проживанием, судя по новому тендеру, обойдется в кругленькую и красивую сумму. Начальная (она же максимальная) цена контракта установлена в размере 333 258 880 рублей. Заказчиком строительства школы, как и в предыдущие разы, выступает местная администрация. Под действующим тендером, открытым вчера, есть и закупки с идентичными характеристиками о строительстве школы в селе Акъяр, в которых уже завершено определение подрядчика. Так, тендер от августа 2021 года стоит несколько меньше, 196,3 млн рублей. В протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 17.09.2021 № ППИ1 указано, что выиграл конкурс единственный участник ООО «Ремонтно-строительный центр». Мало того, на сайте госзакупок размещен и заключенный между ООО и местной администрацией, то есть заказчиком, договор. Однако сведения об электронных документах об исполнении контракта на сайте отсутствуют. Возможно, потому, что контракт не исполнен. До этого определили подрядчика, который построит школу аж за половину миллиарда. Напомним, еще в сентябре ИА Башинформ рапортовал о том, что в Акъяре приступили к строительству школы на 550 мест за 464 млн рублей. Той самой школы, подрядчика на строительство которой снова ищут со вчерашнего дня. А особое удивление вызывают здесь скачки цен, которые за три года составили около 250 миллионов рублей. Напомним и то, что говорил подрядчик, которому выпала честь строить школу почти за полмиллиарда рублей в далеком 2020 году. Генеральный директор компании-подрядчика, ООО СК «Империя» Ридат Исламшин рассказал, что строители уже приступили к фундаментным работам и к Новому году планируют возвести коробку. Новая школа должна открыть свои двери 1 сентября 2021 года.ИА Башинформ

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