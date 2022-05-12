В каких вузах учились самые богатые предприниматели Башкирии

Кроме того, некоторые предприниматели из Башкирии получали образование за пределами республики и страны. В частности, дипломы о высшем образовании бизнесмены получали в Ростовском высшем военно командном училище им. М. И. Неделина, Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, в Европейском университете в Женеве, в Российском государственном торгово-экономическом университете, в Уральской государственной горно-геологической академии, в Свердловском инженерно-педагогическом институте, а также Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева—КАИ, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Академия труда и социальных отношений.