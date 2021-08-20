Рахман Искендер оглы

Халилов

Уроженец Азербайджана. Для Башкирии интересен, в основном, тем, что в 2019 году перерегистрировал в Уфе московскую компанию ООО «Реилго» (крупный перевозчик нефтеналивных грузов по железной дороге) и, таким образом, вошел в список крупнейших налогоплательщиков республики. В 2020 году ввел в эксплуатацию вагоноремонтный завод на ТОСЭР “Благовещенск”. Занимает второе место как по активам (16,6 млрд руб.), так и по выручке (37,3 млрд руб.).