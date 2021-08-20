ТОП-100
О проекте

богатейших предпринимателей Башкортостана

ТОП -100

Mkset составил рейтинг самых богатых предпринимателей в Республике Башкортостан. В этой работе редакция опиралась на данные системы «Спарк Интерфакс», в частности, нас интересовали чистые активы, чистая прибыль и выручка крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе (т.е. отчетность компаний, опубликованная в открытых реестрах). В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные.

ТОП-100

Игорь Анатольевич
Мнушкин

01
Гендиректор НИПИ НГ «Петон», владеет большей частью компании. Лидер топ-списка по выручке за 2020 год среди самых богатых людей Башкирии (118,3 млрд руб.). «Петон» активно сотрудничает с «Газпромом», благодаря заказам от которого в 2015-2016 гг. превратилась из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке импортозамещения в сфере газопереработки и газохимии.
8 813 106 450 ₽
cумма активов
МНУШКИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
118 369 506 550 ₽
выручка за 2020 год
2 039 299 350 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ГАЗ ХИМ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НЗНП ИНЖИНИРИНГ»
«НЗНП»
«НИПИ НГ «ПЕТОН»
«НПП"ТЕХПРОЕКТ»
«ПЕТОН ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«РОУЗВУД ШИППИНГ»
«ТД НЗНП»
«ЮГ ЭНЕРГО»
«ЮГТРАНС-НЗНП»
место
04
место
01
место
03

Радик Ирекович
Султанов

02
Совладелец компаний «Искож» и «Салаватстекло», который является одним из лидеров на рынке стекла в России. Кроме того, при нем завод УЗЭМИК впервые за несколько лет стал приносить прибыль. С серьезным отрывом лидирует в топ-списке по чистой прибыли (4,3 млрд руб.) и чистым активам (20,5 млрд руб.) собственных компаний.
20 535 389 498 ₽
cумма активов
13 786 462 477 ₽
выручка за 2020 год
4 389 723 322 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«БЕРЕЗКА»
«ИСКОЖ»
«КОМПАНИЯ «РИА»
«САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ»
«САЛАВАТСТЕКЛО»
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
«СТК»
«ТЕСКА-ИСКОЖ»
«УЗЭМИК»
«УК «ВИДИНЕЕВСКАЯ»
«УК ИП «БЕЛКАМ»
место
01
место
06
место
01

Рахман Искендер оглы
Халилов

03
Уроженец Азербайджана. Для Башкирии интересен, в основном, тем, что в 2019 году перерегистрировал в Уфе московскую компанию ООО «Реилго» (крупный перевозчик нефтеналивных грузов по железной дороге) и, таким образом, вошел в список крупнейших налогоплательщиков республики. В 2020 году ввел в эксплуатацию вагоноремонтный завод на ТОСЭР “Благовещенск”. Занимает второе место как по активам (16,6 млрд руб.), так и по выручке (37,3 млрд руб.).
16 696 531 814 ₽
cумма активов
37 328 322 555 ₽
выручка за 2020 год
1 204 816 943 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ВОДА»
«КУРГАННЕФТЕПРОДУКТ»
«МЕРУС»
«РЕИЛГО»
«РЕЛЛЕР»
«РЕСУРС ТРЕЙДИНГ»
«ТМТ»
«ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС»
«ТРАСТ КАПИТАЛ»
«ТТФ»
«ТФ-1»
«ТФ-2»
«ТФ-3»
место
06
место
02
место
02

Эрнст Фаритович
Исаев

04
Экс-министр сельского хозяйства РБ, бывший заместитель премьер-министра правительства РБ. Совладелец ряда крупных республиканских компаний, в том числе гиганта "КОНЦЕРН "ИНТЕЛ КО" (ГК "НЕРАЛ") и белебеевского молочного комбината.
3 697 187 644 ₽
cумма активов
Бобрицкий Геннадий Алексеевич
7 102 521 356 ₽
выручка за 2020 год
1 063 999 384 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРОХОЗЯЙСТВО ИМ. САЛАВАТА
» АПК «АГРО — 2000»
«БАРКРАФТ»
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
«К-2»
«КОНСАЛТСИТИГРУП»
«КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕРАЛ»)
«МАСТЕР ОКОН»
«МАСТЕР ОКОН»
«НЕРАЛ-АГРОЦЕНТР»
«НЕРАЛ-ПРОДУКТ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«ПАВЛОВСКАЯ УСАДЬБА»
«САЛОН «МАСТЕР ОКОН»
«СТРОЙПРОЕКТ»
«СХП «НЕРАЛ-БУЗДЯК»
«СХП «НЕРАЛ-МАТРИКС»
«СХП"НЕРАЛ-ЧИШМЫ»
«ТУЙМАЗИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
«УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЦАТ»
УФА-КОНСУС
место
08
место
10
место
11

Явдат Равилович
Адиев

05
Наряду с голландской компанией «Schlumberger Investment Services B.V.» совладелец группы компаний "Башнефтегеофизика", которая объединяет башкирские предприятия геофизического сервиса и приборостроения.
3 801 896 117 ₽
cумма активов
Адиев Явдат Равилович
6 317 931 390 ₽
выручка за 2020 год
954 884 807 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БАЛАНС КОНСАЛТИНГ, ООО
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА, АО
ГЕОИНКОН, ООО
ГЕОСЕЙССЕРВИС, ООО
ГЕОСТРА, ООО НПЦ
ГЕОСФЕРА, ООО
ГЕОФИЗИКА, АО НПФ
МАЯК, ООО
СЕРВИС-МАСТЕР, ООО
ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА, АО
ЦНИПР, ООО
место
08
место
13
место
09

Дамир Фатхуллович
Мугинов

06
Совладелец стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Также владеет частью компании ООО «Уралтрубопроводстройпроект», которая занимается проектированием инфрастурктуры особой экономической зоны «Алга». Четвертая позиция среди башкирских предпринимателей по чистым активам (5 млрд руб.).
5 075 355 421 ₽
cумма активов
Мугинов Дамир Фатхуллович
8 668 466 679 ₽
выручка за 2020 год
513 906 527 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АВРОРА»
«АГИДЕЛЬ»
«БАШБЕТОН»
«БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ГАЗХИМ»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
«МФК „ГОСТИНЫЙ ДВОР“
„НИИ“ СОЛИТОН»
«НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ»
«ПАТЕНТ»
«РЕНТЭК»
«САЛАВАТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
«СНХЗ ФИНАНС»
«СНХЗ»
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
«ТД «ТАУ»
«ТДК «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
«ТРАНСКОМ»
«УК «АРКАДА»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
«УРАЛПРОЕКТ»
«УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»
«ЮМАГУЗИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
место
19
место
09
место
04

Андрей Викторович
Гранкин

07
Бывший начальник главного управления Росгвардии по Москве. Совладелец НИПИ НГ «Петон», а также нескольких крупных ростовских нефтяных предприятий. Несмотря на пандемию, один из лидеров по выручке в топ-списке (30,3 млрд руб.) — возможно, это объясняется тем, что «Петон» реализует для «Газпрома» ряд крупных инвестпроектов.
2 476 926 568 ₽
cумма активов
ГРАНКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
30 340 352 457 ₽
выручка за 2020 год
515 962 343 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ГАЗ ХИМ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НЗНП ИНЖИНИРИНГ»
«НЗНП»
«НИПИ НГ «ПЕТОН»
«НПП"ТЕХПРОЕКТ»
«НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«РОУЗВУД ШИППИНГ»
«СИНЭРГО»
«СМУ «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ»
«ТД НЗНП»
«ЮГ ЭНЕРГО»
«ЮГТРАНС-НЗНП»
место
18
место
03
место
17

Руслан Рашидович
Галеев

08
Уроженец Приморского края, ведущий бизнес в Башкирии. В частности, владеет компанией «Искож-инвест», а также долями в дочерних компаниях, совладелец «Салаватстекло». И хотя по выручке пандемийный год оставил его за пределами двадцатки самых богатых, по чистым активам Руслан Галеев – один из лидеров региона (4,4 млрд руб.)
4 448 418 135 ₽
cумма активов
3 844 551 568 ₽
выручка за 2020 год
903 124 885 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ИСКОЖ-ИНВЕСТ»
АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
ООО «БЕРЕЗКА»
ООО «СТК»
АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
АО «УЗЭМИК»
АО «ИСКОЖ»
ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ»
место
10
место
23
место
05

Гульнара Азатовна
Рафикова

09
Почти полноправная владелица ряда аграрных фирм в районах республики («СП Урожай», «Агрофирма Салават»). Несмотря на многомиллионные убытки некоторых своих компаний в прошлом году, по чистой прибыли находится в первой десятке среди самых богатых людей Башкирии.
4 354 865 693 ₽
cумма активов
3 459 312 662 ₽
выручка за 2020 год
1 102 036 163 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АГРОФИРМА «НАУМКИНО»
АГРОФИРМА САЛАВАТ
«АЛАТАУ»
«БУЛЯК»
«САЛАВАТ»
«СП УРОЖАЙ»
МФ «УРОЖАЙ»
место
07
место
28
место
06

Рафаиль Ханифович
Шигапов

10
Совладелец ряда аграрных компаний, в том числе гиганта «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») и белебеевского молочного комбината.
2 763 124 544 ₽
cумма активов
6 200 524 250 ₽
выручка за 2020 год
662 034 114 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРОХОЗЯЙСТВО ИМ. САЛАВАТА
«АПК «АГРО — 2000»
«БАРКРАФТ»
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
«К-2»
«КОНСАЛТСИТИГРУП»
«КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕРАЛ»)
«МАСТЕР ОКОН»
«МАСТЕР ОКОН»
«НЕРАЛ-ПРОДУКТ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«ПАВЛОВСКАЯ УСАДЬБА»
«САЛОН «МАСТЕР ОКОН»
«СТРОЙПРОЕКТ»
«СХП «НЕРАЛ-МАТРИКС»
«ТУЙМАЗИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
УФА-КОНСУС
«УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЦАТ»
место
16
место
14
место
15

Олег Владимирович
Поляков

11
Совладелец ряда компаний холдинга «Петон», экс-руководитель «Уфимкабеля». При относительно небольших показателях выручки и прибыли за минувший год, занимает 7 место по чистым активам (4,1 млрд руб.)
4 159 724 706 ₽
cумма активов
Поляков Олег Владимирович
5 636 126 484 ₽
выручка за 2020 год
305 881 176 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НТЦ «ПИК»
«НТЦ «ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН КОНСТРАКШН»
«ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ХИМТЭК»
«ПРОВАЛВ РУС»
«СИНЭРГО»
«СМУ «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ»
место
32
место
15
место
07

Дмитрий Юрьевич
Донцов

12
Владеет крупными долями в башкирских компаниях по производству нефтепродуктов и топлива, которые приносят ему наибольший доход. Лучший показатель - 12 место по выручке (6,3 млрд руб.)
1 397 851 791 ₽
cумма активов
Донцов Дмитрий Юрьевич
6 339 880 867 ₽
выручка за 2020 год
462 263 666 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«БИТУМ»
«ДИОЛ»
«ММЦ»
«ММЦ-МЕДИЦИНА»
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
«САЛАВАТМЕТАЛЛ»
«СБМ»
«СДТ»
«ФГ «ДОГА»
«ХП-УФА»
«ЦТМ»
«ЦТМ-ЛИНГВА»
«ЦТМ-МЕДИЦИНА»
«ЦТМ-ОБРАЗОВАНИЕ»
место
21
место
12
место
27

Эдуард Сарифович
Гасанов

13
Председатель Совета директоров НИПИ НГ «Петон», совладелец ряда компаний холдинга «Петон». Зять Игоря Мнушкина, лидера рейтинга. Основную часть дохода приносит компания «Петон Констракшн», чья выручка, впрочем, падает с 2018 года.
2 558 490 970 ₽
cумма активов
Гасанов Эдуард Сарифович
4 982 929 160 ₽
выручка за 2020 год
298 606 780 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «НТЦ «ПИК»
ООО «ПЕТОН КОНСТРАКШН»
ООО «ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
место
36
место
17
место
16

Эльмира Малиховна
Гиниятуллина

14
Полноправная владелица крестьянско-фермерского хозяйства «Урал», чья выручка резко увеличилась с 2,9 млн руб. в 2019 году до 3,7 млрд руб. в 2020 году.
870 636 764 ₽
cумма активов
3 633 376 425 ₽
выручка за 2020 год
206 552 151 ₽
чистая прибыль за 2020 год
КФХ «УРАЛ»
место
25
место
27
место
16

Анатолий Моисеевич
Бондарук

15
Экс-сенатор от Башкирии, совладелец ряда производств строительных материалов в Башкирии и Московской области. Одно из наиболее прибыльных предприятий за минувший год – благовещенский завод «Агидель» стал экспортером продукции в Южную Америку.
3 076 965 341 ₽
cумма активов
Бондарук Анатолий Моисеевич
2 771 274 675 ₽
выручка за 2020 год
496 296 158 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АГИДЕЛЬ +»
«АГИДЕЛЬ»
«ГРУППА «СЕЛЕНА»
«ДОМА РУСИ»
«ДРУЖБА»
«ДУЛЁВ РУЧЕЙ»
«ЗАВОД «СЕЛЕНА»
«КВАДРО»
«КОРОЛЁВСКАЯ УПАКОВКА»
«ЛПК «СЕЛЕНА»
«ПОЛИЭФ ИНВЕСТ»
«СЕЛЕНА-НЕФТЕХИМ»
«СЕЛЕНА-ПЛАСТИК»
«ТД «БАСВУЛ»
место
20
место
40
место
13

Валерий Геннадьевич
Баранов

16
Частично или полностью владеет рядом строительных компаний. Полноправный владелец строительной фирмы «Цветы Башкирии», которая после нескольких лет убытков в 2020 году принесла чистую прибыль в размере 756 млн руб. – скорее всего, это связано с началом продаж в одноименном жилом комплексе.
762 737 000 ₽
cумма активов
Баранов Валерий Геннадьевич
3 754 063 000 ₽
выручка за 2020 год
778 385 200 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ЛЮКССТРОЙ»
«ПЛАНЕТА НЕДВИЖИМОСТЬ»
«СТАНДАРТСТРОЙ»
«ФСК АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ»
«ЦВЕТЫ БАШКИРИИ»
«ЭНЕРГИКА»
место
14
место
24
место
43

Дмитрий Владимирович
Поляков

17
Наибольший доход приносят доли в сети медлабораторий «Медиалаб» и компании «Медтехника РБ», крупнейшей сервисной организации, которая обслуживает медучреждения республики. Брат Олега Полякова, совладельца компаний холдинга «Петон», который в свое время выступил сооснователем компании «Медиалаб».
594 973 163 ₽
cумма активов
4 716 400 005 ₽
выручка за 2020 год
450 855 555 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АНТАРЕС»
«ГОРОДСКОЙ САД»
«ЗАВОД КСТ»
«ИНПИ»
«ИНТЕХ»
«ИНТЕХИНВЕСТ»
«КСК»
«МАРКС ИНЖИНИРИНГ»
«МАРКС»
«МЕДИАЛАБ»
«МЕДТЕХНИКА» РБ
«МЕДЭКСПОСЕРВИС»
«ПМТ»
«ПОДЗЕМПРОЕКТ»
«РКК»
«ТЕХНОСОФТ»
«ЭНЕРГО ГРУПП»
место
23
место
18
место
46

Ирина Петровна
Крашенинникова

18
Владеет долями компаний, занятых в различных сферах (строительство, производство, грузовые перевозки и т.д.). Наибольшую прибыль принесло ОАО «Синтез-Каучук», которое, впрочем, почти вдвое снизило объемы прибыли по сравнению с 2019 годом (361 млн против 719 млн руб.).
1 092 735 815 ₽
cумма активов
7 010 359 461 ₽
выручка за 2020 год
240 239 361 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АЙТИ-СЕРВИС»
«АКТИВ»
«ГЭР»
«ЗАЩИТА»
«ИНТЕГРА»
«ИШИМБАЙСКИЙ ИЗВЕСТНЯК»
«НТЛ»
«НХД»
«ОТДЫХ»
«ПРОМИНВЕСТИЦИИ»
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»
«СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ-СЕРВИС»
«ТАУ»
«ТАУРУС»
«ТРАНСКОМ»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«ХИМРЕМОНТ»
«ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
«ЦРТ»
«ЭСТЕТИКА»
место
45
место
11
место
32

Михаил Геннадьевич
Тимофеев

19
Совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Андреем Тимофеевым. Наибольший доход – от компании «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. По показателю чистой прибыли открывает вторую десятку топ-списка (881 млн руб.)
1 082 131 988 ₽
cумма активов
2 661 418 552 ₽
выручка за 2020 год
881 605 872 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
место
11
место
43
место
35

Азат Явдатович
Адиев

20
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистых активов открывает второй десяток самых богатых предпринимателей республики.
1 782 867 923 ₽
cумма активов
Адиев Азат Явдатович
2 497 206 007 ₽
выручка за 2020 год
411 390 480 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А»
ООО «ФХС ПОИСК»
АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС «
ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ»
ООО НПЦ «ГЕОСТРА»
ООО «ГЕОСФЕРА»
ООО «МАЯК»
ООО «СЕРВИС-МАСТЕР»
ООО «ЦНИПР»
АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»
АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
24
место
45
место
20

Юрий Васильевич
Козлов

21
Через долю в компании «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») владеет долями крупных региональных компаний, в том числе — белебеевского молочного комбината. По каждому из показателей открывает третий десяток башкирских олигархов.
1 293 369 492 ₽
cумма активов
3 090 780 800 ₽
выручка за 2020 год
337 761 002 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРОХОЗЯЙСТВО ИМ. САЛАВАТА
АПК «АГРО — 2000»
«БАРКРАФТ»
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
«К-2»
«КОНСАЛТСИТИГРУП»
«КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕРАЛ»)
«МАСТЕР ОКОН»
«МАСТЕР ОКОН»
«НЕРАЛ-ПРОДУКТ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«ПАВЛОВСКАЯ УСАДЬБА»
«САЛОН «МАСТЕР ОКОН»
«СТРОЙПРОЕКТ»
«СХП «НЕРАЛ-МАТРИКС»
«ТУЙМАЗИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
УФА-КОНСУС
«УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЦАТ»
место
30
место
31
место
30

Рабис Салихович
Салихов

22
Основатель и генеральный директор ГК «Жилстройинвест», которая занимается строительством элитного жилья. Несмотря на то, что в нашей выборке самых прибыльных негосударственных компаний его ТСК «Дружба» находится за пределами первой сотни, в общем рейтинге Рабис Салихов входит в 15 самых богатых людей республики по активам и прибыли, которую он получает через владение долями компаний.
3 327 292 364 ₽
cумма активов
1 351 295 760 ₽
выручка за 2020 год
745 313 586 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«БЦ «АКВАМАРИН»
«ГК «ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ»
«ДЕЛОР»
«КАПИТАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«МЕРИДИАН»
«СЗ «ГОРОД»
«СЗ «ЗОРГЕ ПАРК-ЖСИ»
«СЗ «ЗОРГЕ ПРЕМЬЕР-ЖСИ»
«СЗ «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА-ЖСИ»
«ТАНЖЕР»
«ТСК «ДРУЖБА»
«ЦЕНТР СТРУКТУРНЫХ РАЗРАБОТОК»
место
15
место
64
место
12

Виталий Вячеславович
﻿Тен

23
Владелец «Русской буровой компании», которая обеспечивает ему 25 место в топе самых богатых людей по показателю чистой прибыли по итогам 2020 года.
1 005 661 000 ₽
cумма активов
3 179 492 000 ₽
выручка за 2020 год
389 495 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«ГЕОЛИТ-РЕГИОН»
«РБК»
место
25
место
30
место
37

Виктория Андреевна
Тарасова

24
Владеет долями в фирмах-застройщиках. Наибольший доход приносит компания «ПСК-6» (225 млн руб. из 303 млн руб.), чья чистая прибыль растет с 2017 года.
1 991 683 766 ₽
cумма активов
Тарасова Виктория Андреевна
2 904 089 834 ₽
выручка за 2020 год
303 468 075 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АКВАРЕЛЬ»
«АНКЛАВ»
«БОКСПАРКИНГ УФА»
«ВИКТОРИЯ»
«ГАРАНТ»
«ЗМПИ»
«ИСЦ «ПСК-6»
«МАШТЕХРЕСУРСЫ»
«ПАРК МАШИН ПСК-6»
«ПВ»
«ПП»
«ПРИРОДА»
«ПСК № 6»
«ПСК-6»
«ПСК-6»
«ПСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ПСМУ-1»
«РАЗВОРОТ»
«СЗ «СУ № 11 «ПСК-6»
«СЗ «СУ № 5 «ПСК-6»
«СЗ «СУ № 7 «ПСК-6»
«СМУ «ПСК-6»
«СПАРЖА»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СУ № 1 «ПСК-6»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СФ «ПСК-6»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙИНВЕСТ»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 16 «ПСК-6»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 17 «ПСК-6»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 18 «ПСК-6»
«СПОРТ»
«СТРОЙТЕХЦЕНТР «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
«СУ № 10 «ПСК-6»
«СУ № 12 «ПСК-6»
«СУ № 13 «ПСК-6»
«СУ № 19 «ПСК-6»
«СУ № 2 «ПСК-6»
«СУ № 3 «ПСК-6»
«СУ № 6 «ПСК-6»
«СУ № 8 «ПСК-6»
«СУ «ПСК № 6»
«СУ№ 15 «ПСК-6»
«ТЕХНОУФА»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПСК-6»
«УПФИ Б»
«УСАДЬБА»
«ФАБРИКА КУХНИ ПСК-6»
«ФОРСАЖ»
«ЦДР»
«ЭЛМОН»
место
34
место
39
место
19

Андрей Геннадьевич
Тимофеев

25
Совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Михаилом Тимофеевым. Наибольший доход – от компании «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. По показателю чистой прибыли занимает 12 место в топ-списке (881 млн руб.).
1 081 853 088 ₽
cумма активов
Тимофеев Андрей Геннадьевич
2 633 642 552 ₽
выручка за 2020 год
881 526 572 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
место
12
место
44
место
36

Гниятулла Гарифуллович
Ишбаев

26
Генеральный директор нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Лучший показатель - 14 место в топ-списке по чистым активам (3 млрд руб.)
3 022 602 805 ₽
cумма активов
Ишбаев Гниятулла Гарифуллович
2 905 452 001 ₽
выручка за 2020 год
255 489 017 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
ООО «АБЗАК»
АЛКОМ, ООО
ООО «БУРИНТЕХ-АКТИВ»
место
42
место
38
место
14

Рустем Явдатович
Адиев

27
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистой прибыли находится на 26 месте среди самых богатых предпринимателей республики, по выручке – на 47-м.
1 679 566 443 ₽
cумма активов
2 380 396 102 ₽
выручка за 2020 год
367 113 265 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А»
ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС «
АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ»
ООО НПЦ «ГЕОСТРА»
ООО «ГЕОСФЕРА»
ООО «МАЯК»
ООО «СЕРВИС-МАСТЕР»
ООО «ЦНИПР»
АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»
АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
26
место
47
место
22

Марат Фанильевич
Фаттахов

28
Член совета директоров компании «Уфанет» и холдинга «Озна». Одна из дочерних компаний «Озна-Измерительные Системы» принесла в прошлом году Марату Фаттахову почти треть всей его прибыли (112 млн руб.) – по этому показателю он занимает 31 место в топ-списке.
970 435 907 ₽
cумма активов
3 541 967 245 ₽
выручка за 2020 год
304 945 333 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АЙВИСИСТЕМЗ»
«АК ОЗНА»
«АЛЬФА»
«ИК"ОЗНА-ГАЗИНТЕРАВТО»
«КМФ»
«НПП ОЗНА-ИНЖИНИРИНГ»
«ОЗНА-ДИДЖИТАЛ СОЛЮШНС»
«ОЗНА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
«ОЗНА-ЛОГИСТИКА»
«ОЗНА-ОМЗ»
«ОЗНА-ТОИР»
«ПФИ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ТОНУС»
«СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «СИГМА»
«СТРОЙБЛОК»
«ТД «ОЗНА-НЕФТЕГАЗМАШ»
«УГМЗ»
«УК"ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
«ХК «ОЗНА»
место
33
место
27
место
38

Ильдар Явдатович
Адиев

29
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистой прибыли находится на 27 месте среди самых богатых предпринимателей республики, по выручке – на 48-м.
1 662 903 655 ₽
cумма активов
Адиев Ильдар Явдатович
2 352 598 836 ₽
выручка за 2020 год
363 232 886 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А»
ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС «
АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ»
ООО НПЦ «ГЕОСТРА»
ООО «ГЕОСФЕРА»
ООО «МАЯК»
ООО «СЕРВИС-МАСТЕР»
ООО «ЦНИПР»
АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»
АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
27
место
48
место
23

Андрей Владимирович
Иванютин

30
Уроженец Москвы, полноправный владелец компании «Комбинат рабочей одежды», у которой всего за три года прибыль выросла с 13 тыс. руб. до 832,8 млн руб.
294 719 000 ₽
cумма активов
3 887 416 000 ₽
выручка за 2020 год
832 819 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «КРО»
место
13
место
22
место
67

Марат Анатольевич
Мусин

31
Полноправный владелец компании «Климатехсервис», которая занимается торговлей бытовой техникой. При крайне низких активах компания за год резко увеличила прибыль (с 2,2 млн до 1,4 млрд руб.) и выручку (с 36,6 млн руб. до 18,5 млрд руб.), по этим показателям она занимает 5 и 4 место в нашем рейтинге соответственно.
3 510 000 ₽
cумма активов
18 502 288 000 ₽
выручка за 2020 год
1 449 536 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «КЛИМАТЕХСЕРВИС»
место
05
место
04
место
97

Дмитрий Викторович
Дудко

32
Полноправный владелец строительной компании «Медикал групп», которая выступала в качестве подрядчика при строительстве ковид-госпиталей в Уфе и Стерлитамаке, а также здания Центра управления республикой. Вторая позиция в рейтинге по чистой прибыли (3,7 млрд руб.) за 2020 год (в 2017 г. прибыль составляла 114 тыс. руб.).
60 000 ₽
cумма активов
11 547 926 000 ₽
выручка за 2020 год
3 731 440 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «МЕДИКАЛ ГРУПП»
место
02
место
07
место
100

Фанит Фаузелович
Валеев

33
Владелец долей стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Лучший показатель в рейтинге - 21 место по выручке (4 млрд руб.).
1 086 772 690 ₽
cумма активов
4 067 056 908 ₽
выручка за 2020 год
133 397 258 ₽
чистая прибыль за 2020 год
«АВРОРА»
«АГИДЕЛЬ»
«АЙТИ-СЕРВИС»
«АКТИВ»
«БАШБЕТОН»
«БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«ЗАЩИТА»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
«МФК „ГОСТИНЫЙ ДВОР“
„НИИ“ СОЛИТОН»
«НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ»
«НТЛ»
«НХД»
«РЕНТЭК»
«САЛАВАТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
«СЗ ЦСИ»
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»
«СОЮЗПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
«СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ-СЕРВИС»
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
«ТАН»
«ТДК «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
«ТРАНСКОМ»
«УК «АРКАДА»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
«УРАЛПРОЕКТ»
«ХИМРЕМОНТ»
место
55
место
21
место
33

Анатолий Николаевич
Коваленко

34

Полноправный владелец «Агропредприятия им. Калинина». Лучший показатель – 21 место по чистым активам (1,7 млрд руб.).
1 702 643 000 ₽
cумма активов
Коваленко Анатолий Николаевич
1 607 114 000 ₽
выручка за 2020 год
347 985 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО АП ИМЕНИ КАЛИНИНА
место
29
место
60
место
21