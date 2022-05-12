РЭО провел в ДНР экологический субботник

РЭО провел в ДНР экологический субботник
РЭО провел в ДНР экологический субботник
Вчера, 12:47ОбществоФото: reo.ru
Эковолонтеры Всероссийской общественной организации «Делай!» в рамках программы по развитию экодобровольчества публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») и гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ посетили Донецкую народную республику (ДНР).

Гости пообщались с местными жителями и провели совместный субботник по благоустройству Аллеи Победы в селе Дмитровка. А еще волонтеры движения «Делай!» возложили цветы на мемориальном комплексе Саур-Могила — одном из крупнейших мемориальных комплексов республики, где во время Великой Отечественной войны погибли более 40 тысяч человек. А еще эковолонтеры договорились с местными активистами о проведении экологических просветительских мероприятий, первое из которых пройдет уже 5 июня. Об этом пишет 360tv.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что добровольные помощники компании планируют и другие мероприятия совместно с жителями ДНР. «Мы видим, что граждане присоединяются к нашим мероприятиям, а значит, экопривычки становятся все более распространенными среди людей», — резюмировал он.

В апреле–мае этого года Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО. Экосубботники планируется провести в тридцати российских регионах, а поучаствовать в них сможет любой желающий. Всего же в акции планируется участие свыше двух тысяч добровольных помощников. Подробнее о том, как присоединиться к субботникам, можно узнать на сайте акции.

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