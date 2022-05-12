На основе ИТ-платформы Башкирии созданы сайты органов власти в шести регионах

На цифровой платформе для создания сайтов «Власть», разработанной республиканской ИТ-компанией — центр информационных технологий «Открытый регион», создано свыше 1000 сайтов органов власти Башкирии, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской и Магаданской областей, а также Ямало-ненецкого автономного округа.
— Органы власти Башкортостана централизованно используют платформу «Власть». Выбирая цифровые продукты и решения наших разработчиков, мы стимулируем их на дальнейшую генерацию новых идей, тем самым следуем концепции нацпроекта «Цифровая экономика», — сообщил заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов.
Цифровой продукт разработан для создания сайтов органов региональной и муниципальной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства «в один клик».
Удобство интерфейса платформы уже оценило большое количество администраторов сайтов, он позволяет значительно экономить рабочее время. Среди плюсов решения также единый узнаваемый стиль органов власти региона, централизованный функционал для управления сайтами, экономия бюджета на содержание и модернизацию сайтов органов власти.
— Тысяча сайтов — это большая цифра, указывающая на то, что наше решение удобно, актуально и пользуется популярностью среди наших клиентов. И мы понимаем почему, — рассказал директор ЦИТ «Открытый регион» Марат Рахимкулов. — Одним из преимуществ продукта является скорость его развертывания: установка платформы до одной недели, создание сайта — 10 минут. Аналогов этому в России нет. Платформа показывает высокую стабильность и защищенность, успешно отражая атаки, в том числе DDos, что на текущий момент особенно важно.
Добавим, что Центр информационных технологий «Открытый регион» расположен в Уфе и специализируется на разработке и сопровождении программного обеспечения. ИТ-компания разрабатывает автоматизированные информационные системы, различные web-решения и порталы, осуществляет полный цикл по сопровождению и развитию системы автоматизации бизнес-процессов.