В Башкирии уже семь человек покусали клещи, но Уфу обработают от клещей лишь к 8 мая

Снег еще не успел до конца сойти и обнажить землю, а клещи уже вступили в свои права. Так по данным Роспотребнадзора по Башкирии по данным на 11 апреля уже семь клещей успели после голодной зимней спячки полакомиться кровью жителей Башкирии.
Роспотребнадзор внимательно следит за случаями укусов клещей, для этого изучаются обращения граждан в медучреждения. Также занимается Роспотребнадзор и профилактикой заражения инфекциями, которые переносят клещи. В том числе и для этого в Башкирии работают специализированные центры, куда можно сдать клеща, для того, чтобы выяснить, был ли он инфицирован опасным вирусом клещевого вирусного энцефалита или же возбудителями заболевания «боррелиоз».
Mkset не так давно публиковал подробный материал о том как попытаться не допустить укуса клеща, как действовать в случае, если клещ все-таки укусил и о том, как правильно произвести вакцинопрофилактику (к сожалению сейчас делать прививку уже поздно — иммунитет попросту не успеет выработаться).
Есть информация о клещах и конкретно для жителей и гостей Уфы. Так сегодня, 12 апреля главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин рассказал изданию Башинформ о том, что в случае, если погода будет подходящей, а именно когда сойдет снег и в случае, если не будет затяжных дождей, то от клещей Уфу обработают от клещей до 8 мая, а от грызунов. которые разносят геморрагическую лихорадку.