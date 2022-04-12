Поддержка бизнеса вошла в список «20 главных событий России за 20 лет»

В список «20 главных событий России за 20 лет» вошла поддержка предпринимательства. Сейчас Министерство экономического развития РФ предоставляет через региональные центры субсидии начинающим предпринимателям для открытия собственного бизнеса. Размер субсидии регулируется на региональном уровне. В Москве начинающим предпринимателям выделяют чуть больше 10 тысяч рублей, которые тратятся на оформление документов и оплату государственных пошлин. А в Краснодарском крае начинающие бизнесмены могут получить порядка двухсот тысяч рублей. А если предприниматель возьмет в штат безработного, то получит в качестве компенсации еще девяносто шесть тысяч рублей.