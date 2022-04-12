Поддержка бизнеса вошла в список «20 главных событий России за 20 лет»

Список эпизодов, которые оказали самое большое влияние на молодое поколение Российской Федерации, составляется на основании опросов, которые проводят социологи, работники средств массовой информации и аналитики. Об этом пишет newsnn.ru.
В рамках исследования эксперты задают ключевые вопросы участникам фокус-групп со всех регионов России. В опросах принимают участие респонденты в возрасте от 18 до 35 лет.
В список «20 главных событий России за 20 лет» вошла поддержка предпринимательства. Сейчас Министерство экономического развития РФ предоставляет через региональные центры субсидии начинающим предпринимателям для открытия собственного бизнеса. Размер субсидии регулируется на региональном уровне. В Москве начинающим предпринимателям выделяют чуть больше 10 тысяч рублей, которые тратятся на оформление документов и оплату государственных пошлин. А в Краснодарском крае начинающие бизнесмены могут получить порядка двухсот тысяч рублей. А если предприниматель возьмет в штат безработного, то получит в качестве компенсации еще девяносто шесть тысяч рублей.
Также государство предоставляет предпринимателям гранты. Их могут получить как начинающие, так и опытные бизнесмены на основе проведения конкурса. Среди критериев отбора — сфера деятельности, размер выручки, количество созданных рабочих мест.
В ближайшие годы приоритетными направлениями будут инновации, сельскохозяйственная отрасль, туризм и фермерство. К примеру, в прошлом году аграрные предприятия получили поддержку от государства в сумме тридцати миллионов рублей на проект. Использовать выделенные средства можно на развитие производственной базы, хранения, переработки и реализации продукции, покупку, строительство новых объектов.
Предпринимателям, которые готовы развивать туристическую отрасль, государство готово предоставить до трех миллионов рублей. Сюда относятся разработка новых маршрутов внутреннего туризма, аудиогиды, объекты, которые адаптируются для посещения людьми с инвалидностью. Самозанятым гражданам доступны льготные коворкинги, площадки в бизнес-инкубаторах и кредитование.
На сегодняшний день предпринимателям в Российской Федерации доступны инструменты, позволяющие конкурировать на мировом рынке на равных условиях. Для них предназначены субсидии, гранты, кредиты на льготных условиях. Россия по праву занимает одну из ведущих позиций по доступности юридических процедур, снятию бюрократических препон и преодолению барьеров.