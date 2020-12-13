В Уфе скончалась известная художница и скульптор Ляля Галеева

Ляля Галеева – океанически бездонный, малоизученный мир. Он населен самыми немыслимыми и в то же время пронзительно знакомыми существами и сущностями, строгими и ироничными богами и мноцветными вибрациями музыки, удивительной по простоте, живой и чудотворной. Он осенен таинственными отсветами Знания. Маленькая, но очень мощная фея, она наделена редкой силой: под ее руками возникают и обретают плоть, объем и душу странные арабески архаики и собственные фантастические демиурги, так написала о ней в книге «Любимые художники Башкирии» культуролог Эльвира Каримова.