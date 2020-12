Компания БСК построит для сотрудников жилой комплекс в Стерлитамаке

Башкирская содовая компания (БСК) реализует жилищную программу, в рамках которой планируется построить жилой микрорайон для сотрудников.

Генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов обратился в администрацию Стерлитамака с просьбой выделить БСК участок под будущую застройку. По предварительным данным, это будет площадка в экологически чистом районе «Прибрежный» на берегу реки Ольховки. Власти города предполагают, что строительство жилого комплекса поспособствует и развитию инфраструктуры в этом новом микрорайоне. План строительства подразумевает возведение 12 домов разной этажности. В будущем здесь появятся и все необходимые для жизни соцобъекты - школа, детский сад, остановки общественного транспорта, зоны отдыха, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. “В БСК сегодня трудится свыше 9 тысяч сотрудников, и мы заинтересованы как в сохранении кадров, так и в привлечении новых. Жилье для рабочих - это важная часть программы, реализация которой повысит благосостояние нашего коллектива”, - отметил Эдуард Давыдов. Он также добавил, что сотрудники смогут приобрести квартиры на льготных условиях. Помимо этого, предприятие намерено осваивать новые производства, а соответственно, привлекать для этого новых квалифицированных специалистов. Доступность жилья с социальной инфраструктурой, как считают в компании, повлияет на заинтересованность и ответственность в работе. В жилищной программе БСК смогут принять участие сотрудники, у которых нет собственного жилья, или те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а также желающие переехать на постоянное жительство в Стерлитамак. Для сотрудников квартиры будут продавать в долгосрочную рассрочку без процентов. Часть жилых помещений составит служебно-маневренный фонд. В следующем году разработанную программу представят совету директоров, а затем приступят к ее реализации. По срокам она рассчитана до 2030 года.

