Компания БСК построит для сотрудников жилой комплекс в Стерлитамаке

В жилищной программе БСК смогут принять участие сотрудники, у которых нет собственного жилья, или те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а также желающие переехать на постоянное жительство в Стерлитамак. Для сотрудников квартиры будут продавать в долгосрочную рассрочку без процентов. Часть жилых помещений составит служебно-маневренный фонд.