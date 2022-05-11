В Уфе суд оштрафовал мужчину за вывешенный на балконе флаг Украины

В Уфе суд оштрафовал мужчину за вывешенный на балконе флаг Украины
В Уфе суд оштрафовал мужчину за вывешенный на балконе флаг Украины
Вчера, 16:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уфимец Евгений Букарев был признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России из-за вывешенного на балконе флага Украины, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В Уфе Калининский райсуд 35-летний Евгений Букарев был оштрафован на 30 тысяч за вывешенный на балконе флаг Украины. В частности, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Как сообщается в одном из уфимских телеграм-каналов, Евгений Букарев повесил флаг Украины 23 апреля на собственном балконе, после чего к нему в квартиру пришел блогер-провокатор Арслан Нигаматьянов под видом корреспондента телеканала «БСТ» и взял интервью у Букарева.

Уже 9 мая уфимца задержали, а уже в отделении полиции был составлен протокол о правонарушении, после чего мужчина был доставлен в суд. Отмечается, что стенограмма видеоролика с YouTube-канала Арслана Нигаматьянова, в котором Евгений Букарев сообщает, что не поддерживает спецоперацию на Украине, также была приобщена к делу.

Ранее мы сообщали, что мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки. В конце февраля 29-летняя уфимка также вывесила на своем окне листовку с флагом Украины.

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