В Уфе суд оштрафовал мужчину за вывешенный на балконе флаг Украины

В Уфе Калининский райсуд 35-летний Евгений Букарев был оштрафован на 30 тысяч за вывешенный на балконе флаг Украины. В частности, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
Как сообщается в одном из уфимских телеграм-каналов, Евгений Букарев повесил флаг Украины 23 апреля на собственном балконе, после чего к нему в квартиру пришел блогер-провокатор Арслан Нигаматьянов под видом корреспондента телеканала «БСТ» и взял интервью у Букарева.
Уже 9 мая уфимца задержали, а уже в отделении полиции был составлен протокол о правонарушении, после чего мужчина был доставлен в суд. Отмечается, что стенограмма видеоролика с YouTube-канала Арслана Нигаматьянова, в котором Евгений Букарев сообщает, что не поддерживает спецоперацию на Украине, также была приобщена к делу.
Ранее мы сообщали, что мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки. В конце февраля 29-летняя уфимка также вывесила на своем окне листовку с флагом Украины.