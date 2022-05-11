В Башкирии у более 200 детей диагностировано смертельное заболевание

В Башкирии у более 200 детей диагностировано смертельное заболевание
В Башкирии у более 200 детей диагностировано смертельное заболевание
Вчера, 09:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В регионе, по данным на 1 апреля, у 209 детей была диагностирована ВИЧ-инфекция, сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Стало известно, что в Башкирии, по информации на 1 апреля 2022 году, ВИЧ-инфекция была обнаружена у 209 детей до 15 лет.

Как уточняет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, заражение 200 детей произошло от матерей перинатальным способом, два ребенка получили инфекцию через грудное молоко, парентеральным путем ВИЧ-инфекцию получили еще два ребенка. Кроме того, у троих детей инфекцию не определили, а у двух оставшихся результат находится на стадии эпидрасследования.

Ранее мы сообщали, что за три месяца текущего года ВИЧ-инфекция была диагностирована у 86 беременных женщин. К слову, за этот же период от ВИЧ положительных матерей родилось 64 ребёнка.

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