В Башкирии за три месяца ВИЧ обнаружен у 86 беременных женщины

В период с января по март этого года в Башкирии ВИЧ-инфекция была обнаружена у 86 беременных женщин, сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В Башкирии за первые три месяца 2022 года — с января по март — 86 беременных женщин оказались ВИЧ-инфицированы. Как уточняет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, всего в этому году от материей с ВИЧ родилось 64 ребёнка. Напомним, что ВИЧ-инфекция передаётся от матери к ребёнку тремя способами: внутриутробно, непосредственно во время родов и уже при грудном вскармливании. Между тем, обследование на наличие ВИЧ-инфекции будущие матери проходят дважды за беременность — на первом приеме но беременности и на сроке 28-30 недель. Всего за аналогичный период ВИЧ-инфекция найдена у 478 жителей Башкирии. Кроме того, 22 человека за эти же три месяца скончалось.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter