Более 500 отечественных компаний станут участниками ПМЭФ-2022

Более 500 отечественных компаний станут участниками ПМЭФ-2022
Более 500 отечественных компаний станут участниками ПМЭФ-2022
Вчера, 18:03ОбществоФото: forumspb.com
25-й Петербургский международный экономический форум объединит свыше 500 представителей российского бизнеса. 80% компаний будут представлены их руководителями. Наибольшая часть — это участники российского IT-сектора.

Эксперты отмечают, что в 2022 году наша страна столкнулась с беспрецедентными экономическими вызовами. Появилось множество проблем, требующих оперативного вмешательства. Разрушение цепочек поставок, уход с рынка западных компаний, запрет на импорт критически важного оборудования требуют немедленной консолидации бизнеса и госструктур, пишет rostovgazeta.ru.

В то же время нельзя забывать о том. что кризис — это еще и большой шанс для отечественных производителей занять ниши, оставленные западными компаниями. Однако это требует не только активности бизнес-сообщества, но и государственной поддержки.

Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2022 поможет выстроить эффективное взаимодействие между предпринимательской средой и государственными структурами. Также предстоит выработать надежные связи между различными сферами бизнеса.

В свою очередь, организаторы форума сообщили, что основными темами мероприятия будут взаимодействие бизнеса и госсектора, создание эффективной экономической модели. Также участники форума затронут тему создания отечественной высокотехнологической продукции, в том числе для оборонной промышленности.

Напомним: 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. Официальным информационным партнером выступает холдинг 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы