Уфимцы заявили о том, что модераторы сайта «Уфа снежная» удаляют их обращения

Уфимцы заявили о том, что модераторы сайта «Уфа снежная» удаляют их обращения
Уфимцы заявили о том, что модераторы сайта «Уфа снежная» удаляют их обращения
Сегодня, 11:28ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Местные жители начали жаловаться в комментариях в социальных сетях на работу сервиса «Уфа снежная». Один мужчина даже заявил, что его обращение по одной из улиц удаляли с сайта целых восемь раз. Тем временем, сотрудники мэрии обещают разобраться в ситуации.

Жители города уверены, что на интерактивной карте, где нужно обозначать неубранные завалы снега и нечищеные дороги, модераторы сервиса специально удаляют их обращения. Об этом уфимцы оставляют жалобы в социальных сетях.

Так, например, местный житель заявил о неубранной улице по адресу Проспект Октября, 130, после чего, по его словам, сообщение по непонятным причинам исчезло с сайта. Ему ответили в социальных сетях со страницы мэрии и пообещали разобраться в данной ситуации, на что мужчина ответил, что удалили также его предыдущие восемь обращений с карты.

Пожаловалась еще одна местная жительница. Она заявила о том, что ее заявка на расчистку улицы была удалена, ранее она писала про неубранный снег на Ленина. Ей также ответили сотрудники мэрии в социальных сетях и пообещали разобраться в этом.

Ранее мы подробно писали о том, на каких улицах города наблюдаются снежные каши и большие сугробы. Судя по интерактивной карте, дворники не справляются с таким количеством снега во дворах и на дорогах города. Некоторые местные жители сообщают, что сейчас также стоит проблема с нечищеными крышами, так как сход наледи может быть опасным для жизни.

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