«Тротуары превратились в кашу»: как коммунальщики Уфы не справляются со старым снегом

На дорогах и во дворах города буквально за несколько дней образовались снежные каши. Из-за обильных снегопадов и небольшого потепления снег стал более вязким — выбираться из такого значительно сложнее. Жители Уфы поделились фотографиями снежных каш со своих дворов.

Жители Уфы начали массово жаловаться на снежные каши во дворах, которые образовались в результате потепления на улице. Ситуация ухудшается и тем, что с нечищеных крыш периодически падает снег. Со слов жителей, дворники с лопатами со снегом не могут справиться физически, а спецтехники на улицах, как ни странно, не видно. Рассказываем подробнее, в каких дворах невозможно проехать на автомобиле или элементарно пройти пешком. Снежная каша во дворе дома на Интернациональной, 129. Как пишет местный житель, «ни ехать, ни идти невозможно». С его слов, дети добираются до школы № 112 по рыхлому снегу, вдобавок еще и с крыш периодически падает снег. Поэтому приходится шагать прямо по проезжей части. На улице Александра Невского, 32, судя по всему, сходят целые лавины с крыш домов. Фотография действительно впечатляет — полутораметровые сугробы, которые образовались в результате очистки крыш от снега и льда. Местная жительница говорит, что дворники не знают, кто должен это убирать, но своими силами им точно не справиться. «В 11:00 был произведен звонок в ЖЭУ № 48,сказали отправить дворника, пришла женщина, почистила и ушла, сказала приедет трактор, так как руками это чистить невозможно. Время 16:00, ни трактора, ни дворника не было, позвонили ЖЭУ № 48, сказали, как могли, так почистили, машин нет, тракторов нет, — пишет женщина. На Кувыкина возле поликлиники № 2 ситуация не лучше — там молодая мама не смогла проехать с коляской. По словам женщины, на такой дороге невозможно протащить даже санки. Самая впечатляющая снежная каша была замечена возле остановки Бульвар Славы в сторону Черниковки. Каким образом водителям удается выбраться из снежного плена при проезде по такой дороге — остается только догадываться. На сегодняшней день на интерактивной карте «Уфа снежная» числятся 166 обращений, которые требуют рассмотрения. Тут можно найти и не менее впечатляющие фотографии с улиц Жукова, Академика Королева, Нежинская, Запотоцкого, Комсомольская, Николая Дмитриева, Ульяновых и Косогорная. На улице Петергофской, по всей видимости, ситуация обстоит не лучше. Местный житель пишет о том, что невозможно не то что ехать на машине, но и идти до остановки Агидель. — У меня мама пенсионерка каждый день водит внука инвалида в школу. Идти невозможно, а такси отказывается приезжать, так как дороги не чищены, — пишет мужчина. MKset обратился в пресс-службу мэрии Уфы касательно ситуации во дворах города. Нам ответили, что на данный момент идет работа коммунальных служб в две смены — дневную и ночную. Тем не менее, ситуация на дорогах и во дворах оставляет желать лучшего. Ранее в Уфе инвалид на коленях с коляской в руках добирался по снежным завалам. Из-за нечищеной дороги мужчина с ампутированной ногой был вынужден передвигаться с коляской в руках. Фотографии сделал очевидец, случай произошел на улице Менделеева, 155.

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