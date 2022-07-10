В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе

В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе
В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе
Вчера, 14:23ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В начале недели сохранится жаркая погода, а ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

В Башкирии сохраняется субтропическое тепло, об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Известно, что 10 июля столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов, однако в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди.

Начиная со следующей недели температура воздуха ночью составит 13-18 градусов. Прохладнее погоду ожидать не стоит — ниже 13 градусов будет только в горных районах республики.

В начале недели температура воздуха днем ожидается от 26 до 31 градуса. При этом осадков не ожидается.

Ранее мы писали о том, какое лето ожидается в республике в 2022 году. По прогнозам синоптиков аномальной засухи или постоянных дождей опасаться не стоит - в июле средняя температура составит +17; +20 градусов, также ожидается не более 50-90 мм осадков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы