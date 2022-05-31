Холодный 2022 год: каким будет лето в Башкирии и ждать ли аномальной погоды

Рекордно холодный май, как в этом году, по словам синоптиков, бывает лишь раз в 20 лет. Такую весну ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «феноменальной».
«Аномально холодный май в 2022-м лишь седьмой за всю послевоенную историю. Связано это с прохождением арктических масс через отдельные регионы страны. Любопытно, что в Сибири май, наоборот, выдался аномально жарким – на 9-10 градусов выше климатической нормы», - отметил он в эфире радио «Вести FM».
Аграрии республики, несмотря на природные аномалии, уверены, что год будет хлебородным – озимые на площади более 2 тысяч гектаров встретили весну без существенных потерь.
Каким же будет лето 2022-го?
Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в этом году аномальной жары и засухи, как в 2021-м, ждать не придется, не будет также и затяжных дождей. Данные метеорологов основаны на аналитических разработках исследовательских институтов климата страны. Точность прогноза составляет 65%. Количество осадков, по вероятным оценкам, будут колебаться в пределах нормы.
Так, средняя температура воздуха в июне составит +16; +18, 50-70 мм осадков. В июле +17; +20, 50-90 мм осадков, в августе +14; +18, 40-70 мм осадков. Тем не менее, обещает удивить сентябрь – непривычным для этого месяца солнцем. Бабье лето, вероятно, продлится до октября.
За последние годы в Башкирии произошел резкий скачок зимних и летних температур, считает профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев. И связано это с глобальным потеплением.
«Оттепели чередуются с нехарактерными для периода холодами. Такие перемены от плюса к минусу зависят от изменения циркуляции воздушных масс. По некоторым республиканским метеостанциям среднегодовая температура увеличилась на 1-2 градуса», - считает Ауфар Гареев.
Главный метеоролог Башкирии Анна Козаева также уверена, что климат республики, впрочем, как и в целом по стране, меняется с годами в сторону потепления. Об этом говорят 30 лет метеорологических наблюдений в регионе.
«Это исследования. При этом, если потепление выйдет даже за три условных градуса, ждать аномалий – например, засухи», - комментирует специалист.