Росприроднадзор заявил, что заповедник в Башкирии не готов к пожароопасному периоду

Росприроднадзор заявил, что заповедник в Башкирии не готов к пожароопасному периоду
Росприроднадзор заявил, что заповедник в Башкирии не готов к пожароопасному периоду
Вчера, 12:17ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Проверка особо охраняемых природных территорий пришла к неутешительным выводам о нарушениях в Южно-Уральском заповеднике, сообщила пресс-служба регионального Росприроднадзора 10 июня.

Дожди накрывшие Башкирию вполне могут быть и спасительными. Речь идет о лесах и об их пожарной безопасности, которая по данным проверки Южно-Уральскогомежрегионального управления Росприроднадзора может быть под угрозой.

После того как на одном из совещаний Совбеза России был принят протокол о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения ЧС Южно-Уральское управление Росприроднадзора проверило сразу две особо охраняемых природных территории — Башкирский природный заповедник и Южно-Уральский природный заповедник (оба государственные).

Башкирский государственный природный заповедник проверку прошел, а вот Южно-Уральский заповедник, который включает в себя территорию Белорецкого района Башкирии и леса Челябинской области, проверка признала не готовым к пожароопасному периоду. Заповедник получил предписание об устранении выявленных нарушений, а именно озаботиться исправностью противопожарной техники и инвентаря.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы