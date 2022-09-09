Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе

Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе
Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе
Сегодня, 10:11ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Контрольные мероприятия начал республиканский Госжилстройнадзор по инициативе прокуратуры.

В августе ресурсник выставил уфимцам счета за ноябрь 2019 года, пояснив, что три года назад в квитанциях оказались некорректные цифры.

«Установлено, что в августе 2022 года МУП „Уфимские инженерные сети“ собственникам помещений в домах Уфы доначислена плата за услугу „отопление“ за ноябрь 2019 года»,прокуратура Башкирии.

Надзорное ведомстве потребовало провести проверку законности таких доначислений. По его данным, Госжилстройнадзор уже приступил к контрольным мероприятиям. Об их результатах ведомство должно проинформировать прокуратуру.

На основании выводов проверки прокуратура намерена дать оценку действиям или бездействию уполномоченных органов и ответственных должностных лиц и, при наличии оснований, принять меры реагирования.

Как сообщал Mkset, ранее в МУП «Уфимские инженерные сети» пояснили, что в ноябре счета выставили за те же объемы, что были поставлены в октябре. При этом фактически в ноябре услуги оказывались в больших объемах, чем месяцем ранее. Также в ресусоснабжающей компании заверили, что доначисления сделают не всем, а только жителям домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ и в которых установлены ОДПУ. Начисления самим МУП УИС были сделаны корректно, подчеркнули там.

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