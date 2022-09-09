Прокуратура проверит законность начислений за отопление за ноябрь 2019 года в Уфе

Как сообщал Mkset, ранее в МУП «Уфимские инженерные сети» пояснили, что в ноябре счета выставили за те же объемы, что были поставлены в октябре. При этом фактически в ноябре услуги оказывались в больших объемах, чем месяцем ранее. Также в ресусоснабжающей компании заверили, что доначисления сделают не всем, а только жителям домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ и в которых установлены ОДПУ. Начисления самим МУП УИС были сделаны корректно, подчеркнули там.