В ходе спецоперации на Украине погиб военный с 22-летним стажем из Уфы

В ходе спецоперации на Украине погиб военный с 22-летним стажем из Уфы
В ходе спецоперации на Украине погиб военный с 22-летним стажем из Уфы
Вчера, 17:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://vk.com/rustem_rakhmatullin
О гибели 44-летнего Аскара Робортдинова на своей странице в соцсетях рассказал глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин в соцсетях 9 августа.

Стало известно о гибели 44-летнего уроженца Уфы Аскара Робортдинова в ходе спецоперации России на Украине. Известие об этом на своей странице в социальных сетях обнародовал глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин сегодня 9 августа.

Аскар Робортдинов выпускник уфимской средней школы № 27, после окончания которой связал с авиацией, а впоследствии со службой в Вооруженных силах РФ. На службу он поступил в 2000 году.

Рахматуллин выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. На торжественной траурной церемонии прощания с Аскаром Робортдиновым также присутствовал и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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