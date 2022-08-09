Ляйсан Утяшева рассказала о секретном месте в Башкирии

Ляйсан Утяшева рассказала о секретном месте в Башкирии
Ляйсан Утяшева рассказала о секретном месте в Башкирии
Вчера, 10:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: Ляйсан Утяшева/ VK.com
На данный момент спортсменка и телеведущая вместе с мужем и детьми находится в отпуске в родной деревне в Башкирии.

Ляйсан Утяшева в своих социальных сетях продолжает делиться деталями отпуска в деревне Раевка в Башкирии. Накануне спортсменка рассказала о месте, которое много для значит еще с детства — это гора Сусак Тау. Так, Утяшева сообщила, что вместе с детьми они «одолели» гору Сусак Тау.

— Есть легенда: будто эта гора дает силу всем тем, кто ее покоряет. Вдохнули ее все вместе. И действительно, когда ты поднимаешься наверх, совершенно по-другому начинаешь смотреть на мир, пишет Ляйсан Утяшева

Кроме того, у Утяшевой есть собственная традиция — подниматься на вершину гору, медитировать и «отпускать ненужное». Также она отметила, что еще будучи маленькой девочкой поднималась на Сусак Тау вместе с мамой.

«Теперь и дети влюблены в эти места», — пишет телеведущая.

Видео:телеграм-канал // Ляйсан Утяшева

Напомним, что в отпуск в родную Раевку Ляйсан Утяшева вместе с мужем и детьми приехала накануне, 7 августа. Телеведущая сообщила, что деревня является ее местом силы.

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