Ляйсан Утяшева вместе с мужем на время отпуска отправилась в Башкирию

Ляйсан Утяшева вместе с мужем на время отпуска отправилась в Башкирию
Ляйсан Утяшева вместе с мужем на время отпуска отправилась в Башкирию
Вчера, 18:34ОбществоАзамат НуховФото: Ляйсан Утяшева/ VK.com
О выходных, проведённых на малой Родине, телеведущая и мастер спорта по художественной гимнастике рассказала в соцсетях

Российская спортсменка и телеведущая родом из Башкирии Ляйсан Утяшева рассказал в соцсетях о том, как вместе с мужем — комиком Павлом Волей они проводят свои выходные на малой Родине Утяшевой — в посёлке Раевский.

Дом нэнэй и картатая — самый любимый и особенный! Всё помню в нём наизусть. Родная Раевка — мое место силы, было, есть и будет. Здесь я родилась и выросла. Все такое же, как раньше, только я уже не маленькая и приезжаю к родным со своей семьей, — пишет Ляйсан Утяшева в соцсетях.

Телеведущая также отметила, что после выходных, проведённых в Раевском, она всегда немного прибавляет в весе, но не испытывает по этому поводу угрызений.

— Я в Раевке стабильно поправляюсь килограмма на два, вот, и вообще себя за это не корю, потому что нэнэйкина стряпня самая вкусная в мире, — поделилась Утяшева с подписчиками.

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