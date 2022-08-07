Ляйсан Утяшева вместе с мужем на время отпуска отправилась в Башкирию

— Дом нэнэй и картатая — самый любимый и особенный! Всё помню в нём наизусть. Родная Раевка — мое место силы, было, есть и будет. Здесь я родилась и выросла. Все такое же, как раньше, только я уже не маленькая и приезжаю к родным со своей семьей, — пишет Ляйсан Утяшева в соцсетях.